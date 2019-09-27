Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port.
27.09.2019 14:14
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,725513
|1,40
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,514112
|1,11
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,209050
|0,79
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|7,029670
|0,54
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|19,062087
|0,54
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,546160
|0,06
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,742210
|0,03
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,307717
|0,03
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,631648
|0,03
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,762954
|0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,957274
|0,91
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,036040
|0,27
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,074799
|0,18
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,034684
|0,82
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,018629
|0,47
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,018819
|0,39
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,300615
|0,30
|Garanti Portföy İki. Değ. Fon
|1,791494
|0,29
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,067489
|0,25
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018684
|0,13
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,506469
|0,08
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,017336
|0,08
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,016734
|0,06
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|91,141244
|0,05
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,057312
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,053921
|0,04
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,786542
|0,04
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,615308
|0,04
Kaynak: AA