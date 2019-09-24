Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061174 0,80
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
24.09.2019 15:02
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,061174
|0,80
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,045945
|0,75
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,026993
|0,75
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,964040
|0,74
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,157553
|0,72
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026268
|1,46
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,056721
|0,52
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023228
|0,51
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015154
|0,48
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022334
|0,42
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,044435
|0,80
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,025849
|0,66
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|68,659868
|0,50
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,063357
|0,45
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|9,503137
|0,31
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006653
|0,82
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,073368
|0,74
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,328713
|0,44
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,126961
|0,32
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,296085
|0,31
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,038096
|1,64
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,193278
|1,54
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,136819
|1,53
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022287
|0,56
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,355096
|0,51
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,493316
|4,04
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,067914
|1,70
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,023601
|1,68
|ING Portföy Altın Fonu
|0,030724
|1,68
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,040001
|1,66
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,556103
|0,05
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,057238
|0,05
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|91,017222
|0,04
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,614524
|0,04
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020730
|0,04
Kaynak: AA