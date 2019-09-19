Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad.
19.09.2019 15:00
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,501126
|0,79
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,205358
|0,63
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,705512
|0,55
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,222981
|0,32
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|18,824534
|0,31
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,248228
|0,10
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,701932
|0,03
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,732414
|0,03
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,300395
|0,02
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,753197
|0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,531627
|1,83
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,043464
|1,40
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,712620
|1,27
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,044600
|1,18
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,059515
|1,16
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,435964
|1,77
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006533
|1,37
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,635983
|0,61
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,031692
|0,49
|Oyak Portföy İki. Değ. Fon
|0,024100
|0,45
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,369475
|0,55
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,987229
|0,45
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,066009
|0,31
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,019130
|0,15
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,654348
|0,09
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|90,825065
|0,05
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,033370
|0,05
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,783973
|0,05
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020684
|0,05
|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|352,963842
|0,05
Kaynak: AA