Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları



İstanbul Portföy Yab.

18.09.2019 14:44

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036036 0,36 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,040544 0,23 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060813 0,23 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026634 0,22 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053177 0,21 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056642 0,38 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025981 0,36 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030368 0,06 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,752816 0,05 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,731981 0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,398949 0,55 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035859 0,49 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063826 0,31 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,691118 0,20 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073399 0,11 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,072620 0,29 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,325784 0,23 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,995044 0,21 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,098545 0,15 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,126284 0,14 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022271 0,20 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,350017 0,19 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,167186 0,18 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,011481 0,16 KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,386382 0,12 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,649590 0,28 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ING Portföy Para Piyasası Fonu 90,776761 0,05 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020674 0,05 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,612896 0,05 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,026566 0,05 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,053713 0,04

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)