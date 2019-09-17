Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053064 0,92
İş Portföy PY Euro.
17.09.2019 14:08
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,053064
|0,92
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,040449
|0,87
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,169544
|0,85
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,330584
|0,82
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|550,551599
|0,79
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015826
|12,21
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022693
|3,45
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,056425
|0,86
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030351
|0,65
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025889
|0,60
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,036797
|0,76
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,954679
|0,73
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,063630
|0,53
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,687707
|0,44
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,076068
|0,29
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,072412
|0,78
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,775643
|0,34
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,095344
|0,34
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,105942
|0,32
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,030270
|0,30
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022226
|0,84
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,345567
|0,83
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,163291
|0,74
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,009848
|0,61
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037707
|0,59
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,766181
|1,20
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,588969
|1,12
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030703
|0,65
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,039652
|0,63
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,063103
|0,61
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,554425
|0,06
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,057062
|0,05
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,612601
|0,04
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020664
|0,04
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|90,732180
|0,04
Kaynak: AA