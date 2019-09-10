Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab.
10.09.2019 15:13
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,315768
|0,83
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036153
|0,76
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|554,642126
|0,69
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,052630
|0,65
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,168909
|0,47
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015006
|3,05
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022209
|1,55
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023120
|0,64
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,371029
|0,50
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030379
|0,50
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051070
|2,64
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,100461
|2,45
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,050506
|2,40
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,019155
|2,35
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,022180
|2,35
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,033626
|1,46
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,042531
|1,24
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,753545
|1,20
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,605788
|1,15
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,258486
|1,12
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|18,535981
|1,57
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,029649
|1,55
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,032495
|1,50
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,964741
|1,44
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,348643
|1,42
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,067375
|0,61
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,027602
|0,58
|ING Portföy Altın Fonu
|0,030591
|0,58
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,034785
|0,58
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,423264
|0,57
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,552677
|0,06
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,610627
|0,05
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,056880
|0,05
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,020536
|0,05
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020598
|0,05
Kaynak: AA