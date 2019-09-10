Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları



Aura Portföy Yab.

10.09.2019 15:13

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,315768 0,83 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036153 0,76 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 554,642126 0,69 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052630 0,65 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,168909 0,47 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015006 3,05 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022209 1,55 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023120 0,64 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,371029 0,50 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030379 0,50 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051070 2,64 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,100461 2,45 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,050506 2,40 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019155 2,35 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,022180 2,35 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,033626 1,46 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042531 1,24 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,753545 1,20 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,605788 1,15 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,258486 1,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,535981 1,57 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,029649 1,55 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,032495 1,50 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,964741 1,44 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,348643 1,42 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,067375 0,61 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027602 0,58 ING Portföy Altın Fonu 0,030591 0,58 Deniz Port. Altın Fonu 0,034785 0,58 HSBC Portföy Altın Fonu 2,423264 0,57 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,552677 0,06 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,610627 0,05 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,056880 0,05 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,020536 0,05 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020598 0,05

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)