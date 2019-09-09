Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab.
09.09.2019 14:47
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,296705
|0,64
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,052292
|0,61
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|550,841204
|0,49
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,140346
|0,45
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,040266
|0,40
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014562
|0,89
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022972
|0,66
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,056647
|0,47
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,359212
|0,46
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030228
|0,45
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,035629
|1,21
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,040036
|0,61
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,025360
|0,58
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,074665
|0,57
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,660471
|0,55
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,018748
|1,11
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,994749
|0,40
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,633509
|0,29
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,094560
|0,24
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,010198
|0,22
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022150
|0,35
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,154785
|0,34
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,335436
|0,34
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,006980
|0,27
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,423245
|0,16
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|25,077889
|0,88
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,515338
|0,38
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020588
|0,15
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,053495
|0,14
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,610318
|0,14
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,056852
|0,14
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|112,706302
|0,14
Kaynak: AA