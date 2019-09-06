Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları



Aura Portföy Yab.

06.09.2019 14:22

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,282100 0,78 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035804 0,73 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,494871 0,47 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,954821 0,41 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051976 0,40 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,348444 1,53 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021948 1,41 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022822 0,98 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,531797 0,48 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030094 0,44 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035181 2,51 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,830694 1,84 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062336 1,72 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,477800 1,71 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035202 1,62 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,007519 1,78 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,742281 0,66 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006436 0,58 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042317 0,53 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,017344 0,44 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,334931 0,58 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,951686 0,52 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,205786 0,49 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,048070 0,45 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038727 0,42 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,028012 0,34 TEB Portföy Altın Fonu 0,068350 0,33 ING Portföy Altın Fonu 0,031036 0,30 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023836 0,30 Deniz Port. Altın Fonu 0,035293 0,30 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,779471 0,05 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,561704 0,05 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,026426 0,05 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,551658 0,05 ING Portföy Para Piyasası Fonu 90,279985 0,05

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)