Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab.
06.09.2019 14:22
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,282100
|0,78
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,035804
|0,73
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,494871
|0,47
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|1,954821
|0,41
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,051976
|0,40
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,348444
|1,53
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021948
|1,41
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022822
|0,98
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,531797
|0,48
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030094
|0,44
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,035181
|2,51
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|68,830694
|1,84
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,062336
|1,72
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,477800
|1,71
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,035202
|1,62
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,007519
|1,78
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,742281
|0,66
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006436
|0,58
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,042317
|0,53
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,017344
|0,44
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,334931
|0,58
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,951686
|0,52
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,205786
|0,49
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,048070
|0,45
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,038727
|0,42
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,028012
|0,34
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,068350
|0,33
|ING Portföy Altın Fonu
|0,031036
|0,30
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,023836
|0,30
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,035293
|0,30
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,779471
|0,05
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|8,561704
|0,05
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,026426
|0,05
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,551658
|0,05
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|90,279985
|0,05
Kaynak: AA