Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad.
03.09.2019 13:56
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,483672
|0,63
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,685003
|0,56
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,199613
|0,52
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,045698
|0,41
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|18,431397
|0,37
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022876
|0,41
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,525043
|0,29
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,686707
|0,27
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,235668
|0,26
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,319583
|0,22
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,049453
|3,16
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,097516
|3,02
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,018677
|2,12
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,023693
|2,11
|ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,739561
|2,08
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,041628
|1,26
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,584516
|1,19
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,359352
|1,18
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,252867
|1,17
|HSBC Portföy Değ. Fon
|88,283025
|1,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,028680
|2,23
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,038120
|1,22
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|18,074126
|1,17
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,312102
|0,95
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,031730
|0,92
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,550880
|0,06
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,778185
|0,05
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|90,122228
|0,05
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,056691
|0,05
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,053339
|0,05
Kaynak: AA