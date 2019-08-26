Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları



OYAK Portföy OYAK Üye.

26.08.2019 14:12

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu 1,200123 0,25 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,022541 0,24 Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,022535 0,23 Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,021945 0,23 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,309016 0,20 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,674066 0,45 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026414 0,33 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,227259 0,27 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030301 0,16 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,457756 0,14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048430 2,83 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,096336 2,66 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,599024 2,44 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020186 2,05 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,007286 2,03 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,316809 1,98 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,566845 1,14 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,356011 1,07 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,040856 1,07 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,943048 0,97 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,305268 1,38 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027174 1,31 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,907743 1,04 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,991959 1,01 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,016550 0,99 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,121853 1,23 QNB Finans Portföy Altın BYF 25,210462 0,93 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 252,556146 0,77 İş Portföy Altın Fonu 0,030980 0,21 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,040019 0,16 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,514189 0,15 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020449 0,15 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 19,599284 0,15 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,606200 0,15 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,056472 0,15

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)