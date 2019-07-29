Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:



Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,675542 1,21 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,481963 0,99 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,197643 0,88 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042408 0,64 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 150,662665 0,60 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,221877 0,19 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,667582 0,18 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,528178 0,13 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,272125 0,07 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,695327 0,07 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,054415 2,07 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020317 1,41 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053144 1,27 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042961 1,19 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105140 1,19 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,366259 0,75 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,965513 0,74 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,463816 0,72 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,257897 0,72 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,216073 0,67 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,374767 1,05 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,925582 1,02 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,045774 0,94 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,719398 0,92 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031399 0,65 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ING Portföy Para Piyasası Fonu 88,522509 0,18 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,597106 0,17 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,055631 0,17 TEB Portföy Para Piyasası Fonu 344,325444 0,17 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020144 0,17

Kaynak: AA

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