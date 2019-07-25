Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,026508
|0,97
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,648178
|0,95
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,944683
|0,91
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,045221
|0,77
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,039692
|0,77
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,399004
|0,88
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021927
|0,81
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,056210
|0,80
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030397
|0,63
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025416
|0,61
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,037119
|1,44
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,956133
|1,28
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|70,851495
|1,26
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|64,613110
|1,11
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,064369
|1,11
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,069010
|0,98
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,072015
|0,81
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,783725
|0,76
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,232114
|0,73
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,989226
|0,60
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,035866
|0,89
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,131025
|0,81
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,321345
|0,76
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022126
|0,72
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,078276
|0,70
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,033076
|0,86
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,063699
|0,86
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,001399
|0,85
|ING Portföy Altın Fonu
|0,029028
|0,85
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,037733
|0,85
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,052272
|0,06
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|88,315119
|0,06
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,595719
|0,06
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,020087
|0,06
|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|343,529637
|0,06
Kaynak: AA
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