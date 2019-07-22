Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,664851 1,57
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,474815 1,34
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,195498 1,08
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 149,321666 0,64
ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 2,059283 0,59
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025205 0,97
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,216312 0,22
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,661008 0,20
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,573289 0,19
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,679262 0,16
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039383 0,88
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,076891 0,88
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,686246 0,68
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054788 0,65
Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,207042 0,64
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,017936 1,12
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017854 0,76
Gedik Portföy Karma Fon 0,889953 0,54
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,024413 0,53
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,022973 0,51
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,916011 0,75
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,362398 0,61
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,034364 0,55
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,018681 0,45
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,016349 0,32
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037568 0,15
HSBC Portföy Altın Fonu 2,295014 0,15
Fiba Portföy Altın Fonu 0,022190 0,14
İş Portföy Altın Fonu 0,029128 0,14
Garanti Portföy Altın Fonu 0,073791 0,14
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,052178 0,18
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,594643 0,18
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020061 0,18
TEB Portföy Para Piyasası Fonu 342,918621 0,18
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,025828 0,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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