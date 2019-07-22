Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,664851
|1,57
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,474815
|1,34
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,195498
|1,08
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|149,321666
|0,64
|ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|2,059283
|0,59
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025205
|0,97
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,216312
|0,22
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,661008
|0,20
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,573289
|0,19
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,679262
|0,16
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,039383
|0,88
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,076891
|0,88
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|4,686246
|0,68
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,054788
|0,65
|Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,207042
|0,64
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,017936
|1,12
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,017854
|0,76
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,889953
|0,54
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,024413
|0,53
|Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon
|0,022973
|0,51
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,916011
|0,75
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,362398
|0,61
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,034364
|0,55
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,018681
|0,45
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,016349
|0,32
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,037568
|0,15
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,295014
|0,15
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,022190
|0,14
|İş Portföy Altın Fonu
|0,029128
|0,14
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,073791
|0,14
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,052178
|0,18
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,594643
|0,18
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020061
|0,18
|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|342,918621
|0,18
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,025828
|0,18
Kaynak: AA
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