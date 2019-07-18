Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,025934
|0,84
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,916230
|0,57
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,044526
|0,56
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,061383
|0,43
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,579604
|0,42
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,647562
|0,40
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,672446
|0,32
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,692934
|0,32
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,566197
|0,31
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,254753
|0,31
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,101956
|3,44
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051620
|3,25
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,041853
|2,96
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,109648
|2,16
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,053675
|2,12
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,175169
|1,89
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,357602
|1,39
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,042077
|1,25
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,252317
|1,24
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,586305
|1,24
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,026601
|1,71
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|18,320295
|1,69
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,334570
|1,65
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,017129
|1,26
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,895930
|1,14
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|19,079139
|0,91
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|23,344962
|0,34
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|234,133037
|0,12
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|87,931353
|0,08
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,052051
|0,06
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,593215
|0,06
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020013
|0,06
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,055272
|0,06
Kaynak: AA
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