Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025719 1,67
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,025719
|1,67
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,044277
|1,65
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,905408
|1,30
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,061119
|1,20
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,151973
|1,12
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,561314
|0,65
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,667152
|0,63
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,687598
|0,63
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,250930
|0,62
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,290714
|0,46
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|62,235306
|1,85
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,907019
|1,57
|Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|0,025632
|1,55
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,052563
|1,54
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,074147
|1,30
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,153410
|1,45
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,070429
|1,42
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,041558
|1,18
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,352705
|0,73
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,249218
|0,73
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,026153
|1,33
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,312920
|0,90
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|18,015643
|0,77
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,885832
|0,75
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,004453
|0,74
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,906350
|2,58
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,284702
|0,57
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,063129
|0,56
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,037398
|0,55
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,032787
|0,55
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,537420
|0,08
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,398189
|0,06
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,025752
|0,06
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,592854
|0,06
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,055239
|0,06
Kaynak: AA
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