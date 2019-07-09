Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052129 2,22
İş Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,052129
|2,22
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,059769
|2,05
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036769
|2,02
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,405441
|1,74
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|551,623487
|1,60
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024622
|3,08
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021919
|2,70
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030399
|2,09
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,387405
|1,93
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,056023
|1,89
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,041532
|1,73
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,077552
|1,68
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,063267
|1,53
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,036856
|1,48
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,073895
|1,33
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,988270
|1,61
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,032409
|1,23
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,054027
|1,14
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,070856
|0,85
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,009971
|0,39
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022042
|2,18
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,303410
|2,06
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,992610
|1,90
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,119906
|1,86
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,035491
|1,56
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|23,233539
|2,34
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|232,690650
|2,31
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,225784
|2,06
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,022071
|1,62
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,037320
|1,61
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,372693
|0,06
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,534799
|0,06
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,589991
|0,06
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,051768
|0,06
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,615579
|0,06
Kaynak: AA
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