Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,651894
|0,76
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,468213
|0,67
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,046143
|0,57
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,191866
|0,51
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|102,039153
|0,29
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,201486
|0,05
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051461
|0,77
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,101780
|0,60
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,354925
|0,56
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,051844
|0,51
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|4,562155
|0,50
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,281616
|0,50
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,357109
|0,44
|HSBC Portföy Değ. Fon
|86,742141
|0,39
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,016342
|0,32
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,024064
|0,30
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,026527
|0,25
|Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,014696
|0,15
|Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,012526
|0,11
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,015956
|0,07
|Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,379402
|0,06
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,025569
|0,06
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,588557
|0,06
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,019857
|0,06
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,054841
|0,06
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|87,219927
|0,06
Kaynak: AA
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