Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,021715 0,92
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,021715
|0,92
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,045634
|0,10
|TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|148,588512
|0,10
|Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,021861
|0,09
|Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu
|333,623812
|0,08
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,637089
|0,12
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,284775
|0,10
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,494256
|0,09
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,201651
|0,07
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,055687
|0,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,019665
|1,21
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,042615
|1,21
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,052150
|1,08
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,024851
|0,78
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,140633
|0,76
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,260581
|0,54
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,175535
|0,44
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,042036
|0,32
|Taaleri Portföy Değ. Fon
|0,604001
|0,27
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,029366
|0,27
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,039550
|0,97
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,031372
|0,74
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,339691
|0,41
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,416240
|0,27
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,589275
|0,25
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,036611
|0,02
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,240167
|0,02
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,061898
|0,01
|ING Portföy Altın Fonu
|0,028204
|0,01
|İş Portföy Altın Fonu
|0,028412
|0,01
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,353479
|0,06
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,532890
|0,06
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|87,115375
|0,06
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,587843
|0,06
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,051577
|0,06
Kaynak: AA
Bülent Arınç'ın ardından YİK Üyesi Cemil Çiçek de 18 bin TL maaş aldıklarına dair iddialara cevap verdi
Son Dakika Haberleri