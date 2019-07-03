Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,021715 0,92
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,021715 0,92
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,045634 0,10
TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 148,588512 0,10
Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,021861 0,09
Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu 333,623812 0,08
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,637089 0,12
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,284775 0,10
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,494256 0,09
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,201651 0,07
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055687 0,07
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019665 1,21
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042615 1,21
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,052150 1,08
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024851 0,78
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,140633 0,76
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,260581 0,54
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,175535 0,44
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042036 0,32
Taaleri Portföy Değ. Fon 0,604001 0,27
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,029366 0,27
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039550 0,97
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031372 0,74
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,339691 0,41
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,416240 0,27
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,589275 0,25
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036611 0,02
HSBC Portföy Altın Fonu 2,240167 0,02
TEB Portföy Altın Fonu 0,061898 0,01
ING Portföy Altın Fonu 0,028204 0,01
İş Portföy Altın Fonu 0,028412 0,01
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,353479 0,06
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,532890 0,06
ING Portföy Para Piyasası Fonu 87,115375 0,06
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,587843 0,06
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,051577 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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