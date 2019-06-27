Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,460675
|0,72
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,045456
|0,53
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|557,520969
|0,37
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,189692
|0,36
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,022445
|0,29
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015595
|1,78
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022291
|0,21
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023978
|0,19
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,479041
|1,09
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,035766
|0,66
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,027348
|0,58
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,033346
|0,22
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,018754
|0,09
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,022060
|0,55
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,188829
|0,34
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,274036
|0,27
|Deniz Port. Bir. Değ. Fon
|0,035475
|0,24
|İş Portföy İki. Değ. Fon
|8,194753
|0,21
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,025627
|0,60
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,016037
|0,10
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,038361
|0,07
|Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,283293
|0,07
|KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,326813
|0,07
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|86,796250
|0,08
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,019757
|0,07
|ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu
|18,962528
|0,06
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,603697
|0,06
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,332990
|0,06
Kaynak: AA
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