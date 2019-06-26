Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,592396 1,42
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,592396
|1,42
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,025948
|1,38
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,923930
|1,33
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,044516
|1,28
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,152655
|1,19
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025470
|2,98
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022244
|1,79
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015322
|0,93
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030655
|0,65
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,056473
|0,51
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,078456
|1,08
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,885396
|0,99
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,019508
|0,92
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,134521
|0,90
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,023732
|0,87
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,133538
|2,10
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,070935
|1,40
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,250306
|0,76
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,345266
|0,68
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,060878
|0,63
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,149360
|2,35
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,036419
|2,31
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,090071
|1,90
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,131584
|0,91
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022171
|0,87
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,038325
|2,35
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,026594
|2,30
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,022674
|2,27
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,064776
|2,27
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,033597
|2,27
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,019748
|0,07
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,051351
|0,06
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,054539
|0,06
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|64,296806
|0,06
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,585298
|0,06
Kaynak: AA
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