Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,454602
|1,16
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,037218
|1,14
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,051718
|1,01
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,060216
|1,00
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,039328
|1,00
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024763
|2,17
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015293
|2,04
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,407073
|1,24
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030684
|0,88
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021901
|0,79
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,036834
|1,19
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,063516
|1,04
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,078184
|0,96
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,036104
|0,91
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|69,351889
|0,90
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,994501
|0,88
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,205314
|0,72
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,054924
|0,65
|Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon
|0,022216
|0,58
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,070039
|0,58
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,035531
|1,64
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,121315
|1,61
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,068317
|1,38
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,293797
|1,10
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,002643
|1,03
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,063234
|1,73
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,037357
|1,67
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,022134
|1,65
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,032801
|1,63
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,073567
|1,61
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|86,609394
|0,20
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,025399
|0,19
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,019723
|0,19
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,600651
|0,19
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,584549
|0,19
Kaynak: AA
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