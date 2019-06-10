Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,421998
|1,17
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,177521
|1,04
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,042060
|0,91
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,589959
|0,85
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,025203
|0,84
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023757
|3,83
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,369543
|2,50
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,593462
|1,43
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014595
|1,38
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,248347
|1,17
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,088174
|6,11
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044498
|6,00
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047240
|4,41
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|33,721085
|4,30
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,091596
|4,13
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,032788
|5,22
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,005764
|3,28
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,040026
|2,90
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,332508
|2,51
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,695902
|2,38
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,586945
|3,00
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,257608
|2,56
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,024931
|2,50
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,034391
|2,43
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,083283
|2,33
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|22,663829
|3,26
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,036104
|2,56
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,061178
|2,46
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,031776
|2,43
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,021444
|2,42
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,266033
|0,20
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,019548
|0,19
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,050832
|0,19
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,586475
|0,19
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|85,821905
|0,19
Kaynak: AA