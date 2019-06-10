Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


HSBC Portföy Uzun Vad.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,421998 1,17
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,177521 1,04
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042060 0,91
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,589959 0,85
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025203 0,84
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023757 3,83
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,369543 2,50
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,593462 1,43
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014595 1,38
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,248347 1,17
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088174 6,11
İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044498 6,00
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047240 4,41
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 33,721085 4,30
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,091596 4,13
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,032788 5,22
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,005764 3,28
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,040026 2,90
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,332508 2,51
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,695902 2,38
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,586945 3,00
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,257608 2,56
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,024931 2,50
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034391 2,43
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,083283 2,33
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 22,663829 3,26
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036104 2,56
TEB Portföy Altın Fonu 0,061178 2,46
Deniz Port. Altın Fonu 0,031776 2,43
Fiba Portföy Altın Fonu 0,021444 2,42
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,266033 0,20
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,019548 0,19
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,050832 0,19
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,586475 0,19
ING Portföy Para Piyasası Fonu 85,821905 0,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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