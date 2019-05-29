Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,572799 0,43
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,572799
|0,43
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,409688
|0,31
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,021169
|0,26
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,040793
|0,23
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,172320
|0,18
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,557879
|0,32
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016506
|0,28
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,433768
|0,24
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,234001
|0,21
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023580
|0,14
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,163302
|2,23
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,120397
|1,93
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,036462
|1,90
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,021274
|1,87
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047071
|1,83
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,923342
|2,28
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,313901
|1,03
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,231976
|0,91
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,038004
|0,90
|HSBC Portföy Değ. Fon
|77,915442
|0,84
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|16,638459
|2,20
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,023850
|1,91
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,195453
|1,84
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,838852
|1,17
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,931166
|1,10
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,071041
|0,10
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,060985
|0,06
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,574258
|0,06
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,050442
|0,06
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,235101
|0,06
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|85,170052
|0,06
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|63,165509
|0,06
Kaynak: AA
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