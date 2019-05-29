Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,572799 0,43
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,572799 0,43
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,409688 0,31
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,021169 0,26
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040793 0,23
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,172320 0,18
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,557879 0,32
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016506 0,28
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,433768 0,24
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,234001 0,21
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023580 0,14
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,163302 2,23
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,120397 1,93
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,036462 1,90
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,021274 1,87
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047071 1,83
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 0,923342 2,28
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,313901 1,03
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,231976 0,91
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038004 0,90
HSBC Portföy Değ. Fon 77,915442 0,84
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,638459 2,20
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,023850 1,91
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,195453 1,84
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,838852 1,17
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,931166 1,10
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu 0,071041 0,10
TEB Portföy Altın Fonu 0,060985 0,06
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,574258 0,06
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,050442 0,06
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,235101 0,06
ING Portföy Para Piyasası Fonu 85,170052 0,06
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 63,165509 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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