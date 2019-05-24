Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,062397
|0,79
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,037748
|0,46
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,040302
|0,34
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,449338
|0,34
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,053638
|0,30
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023545
|0,81
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,057924
|0,67
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031491
|0,47
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,549923
|0,42
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,163640
|0,15
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|30,246217
|1,45
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,082231
|1,19
|İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF
|30,268701
|1,19
|Yapı Kredi Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,055725
|1,18
|İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047079
|1,14
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,037306
|0,76
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,637155
|0,59
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,027705
|0,56
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,028403
|0,55
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,305762
|0,53
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,034448
|1,01
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,087266
|0,87
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,041431
|0,79
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,023042
|0,77
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,366210
|0,52
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,922104
|1,16
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,036207
|0,95
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,021528
|0,94
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,025254
|0,94
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,031901
|0,93
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,019338
|0,07
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,019654
|0,07
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,050280
|0,07
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,024906
|0,06
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,218384
|0,06
Kaynak: AA