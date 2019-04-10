Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Garanti Portföy Kısa Vad.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,018695 0,33
İş Portföy Maks. Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,034032 0,25
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,421515 0,22
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,038137 0,22
İş Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 9,060797 0,20
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,546058 0,27
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,148992 0,18
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,354696 0,08
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,223986 0,06
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,605372 0,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,070146 1,65
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019080 1,60
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,109656 1,54
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023533 1,42
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,212283 1,42
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042093 1,22
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,501215 0,86
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,244606 0,80
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,015487 0,76
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,331854 0,71
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,895847 0,87
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,275868 0,85
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,994952 0,78
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,491764 0,42
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,017430 0,35
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 21,564068 0,22
İş Portföy Altın Fonu 0,026666 0,08
Fiba Portföy Altın Fonu 0,020356 0,07
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,023872 0,07
Garanti Portföy Altın Fonu 0,067245 0,07
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,527272 0,07
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,018822 0,06
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 57,892096 0,06
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 61,272499 0,06
İş Portföy Para Piyasası Fonu 237,765323 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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