Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Garanti Portföy Kısa Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,018695
|0,33
|İş Portföy Maks. Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,034032
|0,25
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,421515
|0,22
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,038137
|0,22
|İş Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|9,060797
|0,20
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,546058
|0,27
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,148992
|0,18
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,354696
|0,08
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,223986
|0,06
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,605372
|0,05
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,070146
|1,65
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,019080
|1,60
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,109656
|1,54
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,023533
|1,42
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,212283
|1,42
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,042093
|1,22
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,501215
|0,86
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,244606
|0,80
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,015487
|0,76
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,331854
|0,71
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,895847
|0,87
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,275868
|0,85
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,994952
|0,78
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,491764
|0,42
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,017430
|0,35
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|21,564068
|0,22
|İş Portföy Altın Fonu
|0,026666
|0,08
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,020356
|0,07
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,023872
|0,07
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,067245
|0,07
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,527272
|0,07
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,018822
|0,06
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|57,892096
|0,06
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|61,272499
|0,06
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|237,765323
|0,06
Kaynak: AA