Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,599910
|1,07
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,041761
|1,06
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,422117
|0,84
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,174462
|0,80
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|137,989236
|0,79
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016344
|0,78
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022438
|0,56
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,148593
|0,22
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,424376
|0,09
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,577241
|0,08
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047831
|1,28
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,093959
|1,05
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|8,147825
|0,95
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,018765
|0,91
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,037808
|0,91
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,022211
|0,67
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,816417
|0,60
|Taaleri Portföy İki. Değ. Fon
|1,554965
|0,58
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,521261
|0,56
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,026516
|0,55
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,024132
|0,26
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,281525
|0,24
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,306115
|0,18
|Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,298838
|0,16
|Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,311246
|0,16
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,024230
|0,18
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,525326
|0,18
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|61,198598
|0,18
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,071696
|0,18
|ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu
|18,052378
|0,18
Kaynak: AA