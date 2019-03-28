Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ünlü Portföy Kısa Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|1,056698
|0,15
|Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,036973
|0,08
|Perform Port. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,017288
|0,08
|Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,333600
|0,07
|Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,021071
|0,07
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Actus Portföy 2019 Yatırım Dön. Değ. Fon
|1,428498
|0,08
|Ünlü Portföy İki. Değ. Fon
|0,030210
|0,06
|TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,046424
|0,06
|Meksa Portföy İki. Değ. Fon
|0,053342
|0,06
|Ak Portföy Değ. Fon
|0,150021
|0,06
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,014365
|0,17
|Vakıf Port. Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,013137
|0,07
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,015145
|0,06
|Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,291619
|0,06
|Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,303560
|0,06
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,515819
|0,07
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,038910
|0,06
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,048556
|0,06
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|82,003820
|0,06
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|57,450432
|0,06
Kaynak: AA