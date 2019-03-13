Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,041563 0,81
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,041563
|0,81
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,024284
|0,74
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,144168
|0,64
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,057320
|0,63
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|1,795943
|0,63
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,145270
|0,79
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021954
|0,61
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,401331
|0,37
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022660
|0,32
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,201476
|0,30
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,044985
|3,45
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,054329
|1,34
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,093887
|1,22
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,019593
|1,21
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,018465
|1,21
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,986550
|2,62
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,031245
|1,14
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,431874
|0,87
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,017182
|0,80
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,042783
|0,80
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,294690
|1,23
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|19,622623
|0,79
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,040537
|0,67
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,011870
|0,66
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,017323
|0,42
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,828757
|1,15
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,528179
|0,68
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|206,586097
|0,64
|İş Portföy Altın Fonu
|0,025546
|0,04
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,032903
|0,03
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|101,603311
|0,06
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|7,735501
|0,06
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,018528
|0,06
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,018542
|0,06
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,023869
|0,06
Kaynak: AA