Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Tacirler Portföy Özel Sek.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,528366
|0,98
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,032691
|0,28
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,038788
|0,18
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|141,360422
|0,18
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|16,509525
|0,14
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022587
|1,03
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,128474
|0,87
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014721
|0,69
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021858
|0,58
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,471922
|0,22
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,032969
|1,90
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,026038
|1,48
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|61,328490
|1,45
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,057544
|1,18
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,067253
|0,99
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,019597
|0,38
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,103320
|0,25
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,015461
|0,16
|HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,021527
|0,10
|Ak Portföy Değ. Fon
|0,148707
|0,07
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,040268
|0,45
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,028192
|0,33
|Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,212601
|0,05
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,015019
|0,05
|Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,292498
|0,05
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,498328
|0,07
|Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,549243
|0,06
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,252011
|0,06
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|7,730904
|0,06
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,018531
|0,06
Kaynak: AA