Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031701 0,63
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031701 0,63
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,123225 0,41
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,589596 0,39
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,036072 0,38
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,550744 0,38
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021368 0,80
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027599 0,19
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,521268 0,14
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014466 0,12
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,133997 0,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,043452 2,58
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093175 1,59
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048024 1,41
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,050222 1,24
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,038192 1,19
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,026784 1,22
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,513036 0,62
Gedik Portföy Karma Fon 0,802039 0,58
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,006076 0,57
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,425659 0,55
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,997712 0,75
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027812 0,72
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,301217 0,71
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,934266 0,60
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,421067 0,59
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
ING Portföy Para Piyasası Fonu 80,472426 0,07
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,018323 0,07
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,486850 0,06
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 56,338478 0,06
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,493134 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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