Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031701 0,63
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,031701
|0,63
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,123225
|0,41
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|5,589596
|0,39
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,036072
|0,38
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,550744
|0,38
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021368
|0,80
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027599
|0,19
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,521268
|0,14
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014466
|0,12
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,133997
|0,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,043452
|2,58
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,093175
|1,59
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,048024
|1,41
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,050222
|1,24
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,038192
|1,19
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,026784
|1,22
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,513036
|0,62
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,802039
|0,58
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,006076
|0,57
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,425659
|0,55
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,997712
|0,75
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,027812
|0,72
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,301217
|0,71
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,934266
|0,60
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|19,421067
|0,59
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|80,472426
|0,07
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,018323
|0,07
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,486850
|0,06
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|56,338478
|0,06
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,493134
|0,06
Kaynak: AA