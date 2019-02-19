Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,052967 0,64
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,052967
|0,64
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,031405
|0,63
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,046722
|0,63
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,518940
|0,62
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,035862
|0,62
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020986
|2,07
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021571
|1,20
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,077757
|0,91
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027456
|0,70
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021975
|0,62
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,041482
|3,37
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,067670
|1,33
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,033136
|1,25
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,035806
|1,11
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,065367
|0,76
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,008374
|1,36
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,829065
|0,71
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,064380
|0,54
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,093782
|0,36
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,108576
|0,34
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|19,134637
|1,51
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,016279
|1,12
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,031149
|1,11
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,053509
|1,05
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,947804
|0,99
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,805324
|1,50
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,032747
|1,14
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,019437
|1,13
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,055202
|1,12
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,028785
|1,12
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,492226
|0,07
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,018289
|0,07
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|80,333509
|0,07
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|56,235056
|0,07
|Halk Portföy Para Piyasası Fonu
|0,050576
|0,07
Kaynak: AA