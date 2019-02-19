Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,052967 0,64 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031405 0,63 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,046722 0,63 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,518940 0,62 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035862 0,62 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020986 2,07 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021571 1,20 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,077757 0,91 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027456 0,70 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021975 0,62 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041482 3,37 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,067670 1,33 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,033136 1,25 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035806 1,11 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065367 0,76 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,008374 1,36 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,829065 0,71 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,064380 0,54 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,093782 0,36 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,108576 0,34 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,134637 1,51 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016279 1,12 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031149 1,11 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,053509 1,05 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,947804 0,99 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,805324 1,50 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032747 1,14 Fiba Portföy Altın Fonu 0,019437 1,13 TEB Portföy Altın Fonu 0,055202 1,12 Deniz Port. Altın Fonu 0,028785 1,12 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,492226 0,07 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,018289 0,07 ING Portföy Para Piyasası Fonu 80,333509 0,07 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 56,235056 0,07 Halk Portföy Para Piyasası Fonu 0,050576 0,07

Kaynak: AA

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