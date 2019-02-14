Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,021198
|0,25
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,450179
|0,16
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,019841
|0,16
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|16,367887
|0,15
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,644602
|0,14
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013641
|1,25
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,047591
|0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,032382
|0,73
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,066659
|0,53
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,035006
|0,21
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,064202
|0,07
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,983726
|0,39
|Taaleri Portföy Değ. Fon
|0,568451
|0,25
|Deniz Port. Bir. Değ. Fon
|0,033097
|0,22
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,093270
|0,19
|Oyak Portföy İki. Değ. Fon
|0,020538
|0,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,023535
|0,81
|Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,262817
|0,13
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,016585
|0,11
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,268827
|0,11
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,014949
|0,10
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|201,564025
|0,23
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,035688
|0,15
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,584549
|0,11
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,490734
|0,07
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|80,083053
|0,07
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,018232
|0,07
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,018531
|0,06
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|59,302859
|0,06
Kaynak: AA