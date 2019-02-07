Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,063982 1,16 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,726214 0,86 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,140053 0,82 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035378 0,80 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,483519 0,75 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013497 0,76 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,367476 0,29 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,174228 0,19 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,313168 0,15 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027135 0,14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,883088 0,84 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066493 0,70 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 64,807004 0,54 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032405 0,52 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018439 0,41 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,002270 0,89 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,063880 0,65 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,800808 0,42 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,093642 0,38 Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,032857 0,35 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031155 0,69 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,336633 0,61 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027573 0,57 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040102 0,52 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,257680 0,46 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 19,900747 0,27 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032004 0,25 Fiba Portföy Altın Fonu 0,018987 0,25 Deniz Port. Altın Fonu 0,028120 0,25 TEB Portföy Altın Fonu 0,053924 0,25 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ING Portföy Para Piyasası Fonu 79,746643 0,07 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,894315 0,06 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,047153 0,06 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 55,820403 0,06 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 59,047907 0,06

Kaynak: AA

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