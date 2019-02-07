Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,063982 1,16
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,063982
|1,16
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,726214
|0,86
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,140053
|0,82
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,035378
|0,80
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|5,483519
|0,75
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013497
|0,76
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,367476
|0,29
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,174228
|0,19
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,313168
|0,15
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027135
|0,14
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,883088
|0,84
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,066493
|0,70
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|64,807004
|0,54
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,032405
|0,52
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,018439
|0,41
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,002270
|0,89
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,063880
|0,65
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,800808
|0,42
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,093642
|0,38
|Deniz Port. Bir. Değ. Fon
|0,032857
|0,35
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,031155
|0,69
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|18,336633
|0,61
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,027573
|0,57
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,040102
|0,52
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,257680
|0,46
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|19,900747
|0,27
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,032004
|0,25
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,018987
|0,25
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,028120
|0,25
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,053924
|0,25
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|79,746643
|0,07
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|4,894315
|0,06
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,047153
|0,06
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|55,820403
|0,06
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|59,047907
|0,06
Kaynak: AA