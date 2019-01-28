Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 509,858781 0,27
Halk Portföy Özel Sek. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|509,858781
|0,27
|Halk Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,019697
|0,27
|Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|251,837777
|0,23
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,600174
|0,22
|Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,284957
|0,22
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020779
|0,77
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,013386
|0,70
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021849
|0,64
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013517
|0,44
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,163579
|0,28
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,039414
|1,34
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|64,923112
|1,20
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,030333
|1,10
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|57,136679
|1,03
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,053645
|1,00
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,977316
|1,38
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,982171
|1,04
|Taaleri Portföy Değ. Fon
|0,560369
|0,47
|HSBC Portföy Değ. Fon
|77,634212
|0,36
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,092608
|0,33
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,265491
|1,01
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,031247
|1,00
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|18,353786
|0,82
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,986753
|0,77
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,016832
|0,39
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,477861
|1,73
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|199,353072
|1,13
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|19,814658
|1,06
|Şeker Port. Altın Fonu
|0,031679
|0,09
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,031663
|0,08
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021498
|0,19
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|55,482403
|0,19
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,018337
|0,19
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|58,685574
|0,19
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,463961
|0,18
Kaynak: AA