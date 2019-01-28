Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 509,858781 0,27 Halk Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,019697 0,27 Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 251,837777 0,23 Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,600174 0,22 Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,284957 0,22 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020779 0,77 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,013386 0,70 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021849 0,64 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013517 0,44 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,163579 0,28 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,039414 1,34 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 64,923112 1,20 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030333 1,10 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 57,136679 1,03 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,053645 1,00 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,977316 1,38 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,982171 1,04 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,560369 0,47 HSBC Portföy Değ. Fon 77,634212 0,36 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,092608 0,33 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,265491 1,01 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031247 1,00 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,353786 0,82 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,986753 0,77 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,016832 0,39 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,477861 1,73 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 199,353072 1,13 QNB Finans Portföy Altın BYF 19,814658 1,06 Şeker Port. Altın Fonu 0,031679 0,09 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031663 0,08 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,021498 0,19 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 55,482403 0,19 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,018337 0,19 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 58,685574 0,19 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,463961 0,18

Kaynak: AA

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