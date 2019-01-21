Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,137999 1,13 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022833 0,94 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,055421 0,93 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,040313 0,90 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,737881 0,80 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013832 2,17 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,046940 1,32 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,343736 0,72 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,158226 0,48 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,106591 0,36 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051751 2,36 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,841673 2,23 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,143489 2,18 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,948716 2,09 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,063412 1,92 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,040642 1,60 Gedik Portföy Karma Fon 0,743343 1,39 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 15,549177 1,30 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,236659 1,26 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,063851 0,99 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,205842 2,07 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039244 1,57 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,953675 1,54 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029508 1,49 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030695 1,12 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İş Portföy Para Piyasası Fonu 226,965583 0,19 İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,021406 0,19 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,046664 0,19 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,457634 0,19 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,023141 0,19

Kaynak: AA

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