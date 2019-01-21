Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Yapı Kredi Port. Eur.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,137999
|1,13
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,022833
|0,94
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,055421
|0,93
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,040313
|0,90
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|1,737881
|0,80
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013832
|2,17
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,046940
|1,32
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,343736
|0,72
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,158226
|0,48
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,106591
|0,36
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051751
|2,36
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,841673
|2,23
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,143489
|2,18
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,948716
|2,09
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,063412
|1,92
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,040642
|1,60
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,743343
|1,39
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|15,549177
|1,30
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,236659
|1,26
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,063851
|0,99
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,205842
|2,07
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,039244
|1,57
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,953675
|1,54
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,029508
|1,49
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,030695
|1,12
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|226,965583
|0,19
|İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021406
|0,19
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,046664
|0,19
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,457634
|0,19
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,023141
|0,19
Kaynak: AA