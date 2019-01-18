Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,621260 0,52 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041047 0,51 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,430792 0,41 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,176336 0,39 Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,278445 0,33 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,472658 0,29 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,102614 0,27 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,527427 0,18 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,542885 0,17 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,151544 0,07 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047052 3,79 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089803 2,89 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,492332 2,19 İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF) 1,481004 1,96 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,062216 1,86 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,233724 1,38 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,040001 1,30 ING Portföy Bir. Değ. Fon 2,948673 1,20 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,840699 1,11 Gedik Portföy Karma Fon 0,733119 0,92 Yatırım Fonları - Katılım Fonları İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029074 0,71 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,939206 0,63 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026314 0,56 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038637 0,54 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,181359 0,49 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,017935 0,07 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 55,151941 0,07 ING Portföy Para Piyasası Fonu 78,806044 0,07 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,023098 0,06 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,482804 0,06

Kaynak: AA

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