Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ziraat Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 218,042907 2,30 Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 250,630926 2,24 Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,023710 2,13 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,429015 0,47 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,618045 0,42 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,468356 0,76 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,099600 0,46 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,540286 0,30 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,524655 0,29 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,150684 0,27 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,087281 6,82 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045336 6,30 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,417434 3,89 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,227964 3,42 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,139873 3,34 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039489 2,07 ING Portföy Bir. Değ. Fon 2,913799 2,06 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,230545 1,91 Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 68,413144 1,44 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,323173 1,39 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,016542 1,44 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026168 1,00 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,614715 0,67 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,869477 0,64 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028868 0,51 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,829087 0,07 ING Portföy Para Piyasası Fonu 78,754370 0,07 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 55,115720 0,07 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 17,206518 0,07 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 58,294280 0,07

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)