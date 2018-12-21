Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,604087
|2,08
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,417355
|1,86
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,171255
|1,55
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,185381
|1,55
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|262,975974
|1,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,510571
|0,37
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,131009
|0,24
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,404807
|0,23
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,495375
|0,21
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,269392
|0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,030673
|0,02
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,034100
|0,01
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,902801
|0,01
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,064217
|0,80
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,062848
|0,64
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,020920
|0,49
|Oyak Portföy İki. Değ. Fon
|0,019783
|0,38
|Taaleri Portföy Değ. Fon
|0,550597
|0,33
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,865246
|0,31
|Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,013640
|0,23
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,295718
|0,21
|Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,011715
|0,20
|Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,013257
|0,13
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,474734
|0,07
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|222,547256
|0,07
|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|301,709993
|0,06
|Halk Portföy Para Piyasası Fonu
|0,048789
|0,06
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,045782
|0,06
Kaynak: AA