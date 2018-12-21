Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,604087 2,08 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,417355 1,86 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,171255 1,55 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,185381 1,55 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 262,975974 1,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,510571 0,37 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,131009 0,24 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,404807 0,23 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,495375 0,21 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,269392 0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030673 0,02 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034100 0,01 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,902801 0,01 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,064217 0,80 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,062848 0,64 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,020920 0,49 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,019783 0,38 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,550597 0,33 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,865246 0,31 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013640 0,23 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,295718 0,21 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011715 0,20 Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,013257 0,13 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,474734 0,07 İş Portföy Para Piyasası Fonu 222,547256 0,07 TEB Portföy Para Piyasası Fonu 301,709993 0,06 Halk Portföy Para Piyasası Fonu 0,048789 0,06 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,045782 0,06

Kaynak: AA

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