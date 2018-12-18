Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,039418 0,39
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,039418
|0,39
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|1,699314
|0,37
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|256,276812
|0,37
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,054230
|0,36
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,134534
|0,35
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,265807
|0,06
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,489746
|0,06
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020470
|0,04
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,501534
|0,04
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,399115
|0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|58,910171
|0,14
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,062524
|0,37
|İş Portföy Üç. Değişken Fon
|1,120503
|0,22
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,087952
|0,18
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,005411
|0,17
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,052113
|0,16
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,910968
|0,23
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,934206
|0,18
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,821144
|0,17
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,019567
|0,14
|Vakıf Port. Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,012467
|0,09
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|16,722777
|0,38
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|195,804270
|0,30
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|19,418171
|0,29
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,052702
|0,04
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,031334
|0,04
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,473851
|0,10
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|222,112213
|0,07
|Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,521686
|0,07
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,426793
|0,06
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,239503
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA