Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|516,355761
|1,33
|QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonu
|0,163136
|1,25
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,379834
|0,97
|TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|131,986961
|0,36
|Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,019532
|0,26
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,485791
|0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|56,968059
|0,24
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,029747
|0,18
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Taaleri Portföy Değ. Fon
|0,548547
|0,93
|Garanti Portföy Bir. Değ. Fon
|1,562261
|0,46
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,007815
|0,20
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,025046
|0,16
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,016699
|0,10
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,872193
|0,34
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,214154
|0,07
|Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,213532
|0,06
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,014349
|0,06
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,364535
|0,06
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|19,315397
|1,48
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|194,809379
|1,36
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|16,534956
|1,24
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,471983
|0,12
|Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,519091
|0,12
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|221,070090
|0,08
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,017797
|0,08
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,017516
|0,07