Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|523,463980
|1,34
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,052268
|0,18
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,044523
|0,16
|Halk Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,018868
|0,11
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,019281
|0,09
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022374
|0,14
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,480091
|0,11
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,496666
|0,04
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Meksa Portföy İki. Değ. Fon
|0,050340
|0,64
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,071858
|0,20
|Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon
|0,046120
|0,18
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,541327
|0,18
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,014221
|0,10
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,013032
|0,52
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,275468
|0,46
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,014147
|0,45
|Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,254410
|0,41
|Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|1,430704
|0,35
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Altın BYF
|19,266775
|1,56
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|194,151301
|1,39
|Finans Portföy Gümüş BYF
|16,552321
|1,10
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,030728
|0,18
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,018144
|0,17
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,017557
|0,07
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|218,102794
|0,07
|Halk Portföy Para Piyasası Fonu
|0,047860
|0,07
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,044904
|0,07
|Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,511929
|0,07