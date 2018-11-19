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Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Actus Portföy Borç.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Actus Portföy Borç. Araç. Fonu 1,274068 0,35
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,603446 0,31
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 90,698658 0,30
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036308 0,28
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,019244 0,28
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,078101 0,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017564 1,31
İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042064 1,29
Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,038306 1,26
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080670 1,12
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,201755 1,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,319513 0,55
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,014187 0,53
Qinvest Portföy Değ. Fon 0,043302 0,53
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 0,992038 0,42
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,537960 0,41
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,888295 0,37
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,266893 0,30
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,187824 0,25
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,015636 0,22
Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,423657 0,22
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Finans Portföy Gümüş BYF 16,308158 0,30
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
ING Portföy Para Piyasası Fonu 75,888657 0,21
Finans Portföy Para Piyasası Fonu 94,666593 0,21
Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,511243 0,20
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,044846 0,20
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,658758 0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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