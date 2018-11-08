Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022314 0,78
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,022314
|0,78
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,034385
|0,77
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|1,683863
|0,74
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,302560
|0,73
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,133889
|0,69
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021705
|2,01
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,105007
|1,77
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,050117
|1,12
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,322945
|0,80
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,141964
|0,77
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|62,758736
|3,35
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,032483
|2,96
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,057056
|2,34
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,068500
|2,23
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,037955
|2,07
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,013926
|3,95
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,039606
|1,54
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|14,427814
|0,97
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,101291
|0,90
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,224427
|0,83
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|18,069208
|1,57
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,913915
|1,10
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,979808
|1,03
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,236219
|0,99
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,026719
|0,93
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,060807
|0,16
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,907625
|0,16
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,021627
|0,16
|İş Portföy Altın Fonu
|0,024104
|0,16
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,027290
|0,16
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,017403
|0,08
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,017190
|0,08
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,044508
|0,07
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|216,196745
|0,07
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|75,333644
|0,07