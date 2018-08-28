Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,370855 6,14 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,034679 6,13 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,132824 5,89 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022041 5,78 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,696302 5,75 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026244 6,46 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,026224 6,35 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024025 5,80 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,550410 4,92 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031476 4,19 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,085950 6,28 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,047978 5,93 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,038906 5,77 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,030209 5,27 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,086179 4,81 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,219782 4,84 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,066714 3,55 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,011169 3,45 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,968212 3,23 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 0,988048 2,86 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,017360 5,62 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,056361 5,27 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,033494 5,06 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,080109 4,22 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,033665 3,79 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,035212 5,51 Deniz Port. Altın Fonu 0,030595 5,48 İş Portföy Altın Fonu 0,027280 5,45 TEB Portföy Altın Fonu 0,059096 5,43 Ak Portföy Altın Fonu 0,056726 5,42 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,444864 0,09 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 53,489234 0,07 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016641 0,07 Halk Portföy Para Piyasası Fonu 0,045524 0,07 İş Portföy Para Piyasası Fonu 206,691033 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)