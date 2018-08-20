Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Euro.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,175516
|5,17
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,032631
|5,10
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|590,144807
|5,09
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|5,056855
|4,99
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,044093
|4,81
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,024588
|4,54
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,424325
|4,38
|Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017526
|3,81
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024664
|3,79
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030142
|3,18
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,080933
|3,87
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,017347
|3,78
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,028256
|3,68
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,044688
|3,62
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,066854
|3,59
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,064339
|4,43
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,904357
|2,73
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,036059
|2,52
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,166313
|1,95
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,010776
|1,95
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,960206
|3,74
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,021367
|3,53
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,996265
|3,36
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,016442
|3,17
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,053556
|3,14
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Altın BYF
|20,913223
|5,12
|Finans Portföy Gümüş BYF
|19,096877
|4,64
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|209,801069
|4,53
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,033388
|3,23
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,056077
|3,23
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|53,248638
|0,16
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|6,822719
|0,16
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,222802
|0,15
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|71,868180
|0,14
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,016362
|0,14