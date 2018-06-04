Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,045933
|2,31
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,039177
|2,05
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|1,795002
|1,86
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,029612
|1,78
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|4,606619
|1,67
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|1,887656
|3,48
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,020830
|3,44
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,043934
|2,75
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023927
|2,44
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019376
|2,00
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon
|56,634081
|4,30
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,029911
|4,23
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,051610
|3,82
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,036569
|3,54
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,064373
|3,50
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,243101
|2,18
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,558859
|1,24
|TEB Portföy Üç. Değ. Fon
|0,061323
|0,91
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,052904
|0,69
|TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon
|3,817904
|0,63
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,525892
|2,54
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,016609
|2,23
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,586333
|2,19
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,026911
|2,07
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,013961
|2,05
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,028225
|2,08
|İş Portföy Altın Fonu
|0,022018
|2,08
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,736490
|2,07
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,048050
|2,06
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,045810
|2,04
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,020524
|0,12
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|199,055461
|0,12
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,015827
|0,12
|Azimut PYŞ Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,096310
|0,12
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,605565
|0,12