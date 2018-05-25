Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Garanti Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,029166
|1,93
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,039553
|1,52
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,403183
|1,36
|Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,061575
|1,33
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,171092
|1,09
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,396049
|0,67
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,368094
|0,45
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,009286
|0,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,869840
|0,79
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,282384
|0,43
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,030424
|1,10
|Meksa Portföy İki. Değ. Fon
|0,051390
|0,97
|Vakıf Portföy İki. Değ. Fon
|107,692979
|0,82
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|25,607742
|0,72
|Yapı Kredi Portföy PY Dördüncü Değ. Özel Fon
|1,245248
|0,51
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,240158
|0,04
|Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,011840
|0,03
|Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,161608
|0,03
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,012958
|0,03
|Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,103335
|0,03
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,603299
|0,04
|İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu
|0,018844
|0,04
|Şeker Port. Para Piyasası Fonu
|1,284483
|0,04
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|6,575915
|0,04
|Deniz Port. Para Piyasası Fonu
|0,711414
|0,04