Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,504792 6,15 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,536146 6,11 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,535280 6,02 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,047863 5,99 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,910313 5,94 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,046395 5,89 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,000466 5,89 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020481 5,39 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025255 5,23 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021773 4,94 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030920 6,77 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 58,160047 6,58 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,054187 5,95 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024654 5,27 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,068378 4,65 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,055135 6,28 Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,254834 5,11 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,599121 2,61 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 0,937559 2,52 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010513 2,04 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,028284 6,30 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,017446 6,02 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,014688 5,92 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,595985 5,83 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,682308 5,81 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,048205 6,86 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,029740 6,14 TEB Portföy Altın Fonu 0,050542 6,11 HSBC Portföy Altın Fonu 1,826972 6,07 İş Portföy Altın Fonu 0,023161 6,00 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ICBC Turkey Portföy Para Piy. Fonu 15,160509 0,04 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 6,573506 0,04 Finans Portföy Para Piy. Fonu 86,527771 0,04 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,711157 0,03 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,020438 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)