Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Fiba Portföy Euro.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|4,504792
|6,15
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,536146
|6,11
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|1,535280
|6,02
|Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,047863
|5,99
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|1,910313
|5,94
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,046395
|5,89
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,000466
|5,89
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020481
|5,39
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025255
|5,23
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021773
|4,94
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,030920
|6,77
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon
|58,160047
|6,58
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,054187
|5,95
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,024654
|5,27
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,068378
|4,65
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,055135
|6,28
|Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,254834
|5,11
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,599121
|2,61
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|0,937559
|2,52
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,010513
|2,04
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,028284
|6,30
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,017446
|6,02
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,014688
|5,92
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,595985
|5,83
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,682308
|5,81
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,048205
|6,86
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,029740
|6,14
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,050542
|6,11
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,826972
|6,07
|İş Portföy Altın Fonu
|0,023161
|6,00
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|ICBC Turkey Portföy Para Piy. Fonu
|15,160509
|0,04
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|6,573506
|0,04
|Finans Portföy Para Piy. Fonu
|86,527771
|0,04
|Deniz Port. Para Piyasası Fonu
|0,711157
|0,03
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,020438
|0,03