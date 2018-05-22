Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|445,707433
|2,33
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,027742
|1,88
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|1,788905
|1,76
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,038718
|1,66
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,045623
|1,57
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,043594
|2,47
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019260
|2,26
|Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014923
|2,25
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,020546
|2,11
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|1,865924
|2,08
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,028906
|2,64
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon
|54,309132
|2,53
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,051072
|2,49
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,064728
|2,32
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,031185
|2,24
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Üç. Değişken Fon
|1,013996
|3,08
|Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,240276
|1,71
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,552677
|1,05
|Garanti Portföy Üç. Değ. Fon
|1,547657
|0,93
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,489790
|0,89
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,016351
|1,85
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,499546
|1,73
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,026333
|1,64
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,013732
|1,58
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,044973
|1,52
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|16,168375
|2,35
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|174,896590
|2,08
|Finans Portföy Altın BYF
|17,293701
|1,99
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,044580
|1,85
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,027723
|1,74
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,427469
|0,06
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,214592
|0,04
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,015813
|0,04
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|69,231740
|0,04
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|6,568748
|0,04