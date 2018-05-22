Aday Listeleri Açıklandı: İşte, Parti Parti, Şehir Şehir Tüm Milletvekili Adayları!

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF445,7074332,33
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0277421,88
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu1,7889051,76
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu0,0387181,66
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0456231,57
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0435942,47
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0192602,26
Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0149232,25
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0205462,11
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu1,8659242,08
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0289062,64
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon54,3091322,53
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0510722,49
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0647282,32
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0311852,24
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Üç. Değişken Fon1,0139963,08
Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon0,2402761,71
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon1,5526771,05
Garanti Portföy Üç. Değ. Fon1,5476570,93
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon1,4897900,89
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0163511,85
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu1,4995461,73
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0263331,64
Halk Portföy Altın Katılım Fonu0,0137321,58
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu0,0449731,52
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Finans Portföy Gümüş BYF16,1683752,35
Bizim Portföy Altın Katılım BYF174,8965902,08
Finans Portföy Altın BYF17,2937011,99
Ak Portföy Altın Fonu0,0445801,85
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0277231,74
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,4274690,06
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu0,2145920,04
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0158130,04
ING Portföy Para Piyasası Fonu69,2317400,04
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu6,5687480,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et