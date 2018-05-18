Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|432,271157
|0,55
|Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,144643
|0,07
|Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,017633
|0,06
|Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,017783
|0,06
|Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,017589
|0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,377303
|0,17
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,352875
|0,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,821789
|0,50
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,036923
|0,37
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,866350
|0,31
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|36,927101
|0,28
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,022444
|0,18
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Vakıf Portföy İki. Değ. Fon
|106,423179
|0,59
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,022550
|0,41
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|5,495091
|0,39
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,015775
|0,32
|Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,013206
|0,26
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,033003
|0,54
|Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,943409
|0,19
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,244379
|0,15
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,512978
|0,13
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,014689
|0,05
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|15,697718
|1,79
|Finans Portföy Altın BYF
|16,798696
|0,65
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|169,882708
|0,63
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Halk Portföy Para Piyasası Fonu
|0,043628
|0,04
|Şeker Port. Para Piyasası Fonu
|1,281548
|0,04
|ICBC Turkey Portföy Para Piy. Fonu
|15,128802
|0,04
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|48,615544
|0,04
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|6,559344
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)