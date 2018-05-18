Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 432,271157 0,55 Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,144643 0,07 Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,017633 0,06 Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,017783 0,06 Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,017589 0,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,377303 0,17 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,352875 0,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,821789 0,50 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,036923 0,37 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,866350 0,31 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 36,927101 0,28 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,022444 0,18 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy İki. Değ. Fon 106,423179 0,59 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,022550 0,41 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,495091 0,39 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015775 0,32 Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,013206 0,26 Yatırım Fonları - Katılım Fonları İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033003 0,54 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,943409 0,19 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,244379 0,15 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,512978 0,13 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,014689 0,05 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 15,697718 1,79 Finans Portföy Altın BYF 16,798696 0,65 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 169,882708 0,63 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Halk Portföy Para Piyasası Fonu 0,043628 0,04 Şeker Port. Para Piyasası Fonu 1,281548 0,04 ICBC Turkey Portföy Para Piy. Fonu 15,128802 0,04 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 48,615544 0,04 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 6,559344 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)